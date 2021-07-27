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Эксперт назвал причины роста цен на бензин в России

Руслан Давлетшин

Иван Юминов

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
Эксперт назвал причины роста цен на бензин в России
Фото: pixabay.com

Ремонт нескольких нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а также растущий спрос на внутреннем рынке в сезон отпусков являются причинами роста цен на бензин в России. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, комментируя возможное решение Минэнерго о временном запрете на экспорт бензина.

О подготовке решения о временном запрете экспорта бензина сообщили в Минэнерго 22 июля. Его могут принять на основе динамики биржевого роста или падения цены топлива и насыщения рынка объемами. Если не произойдет улучшения, решение об ограничениях поставок нефтепродуктов за рубеж будет принято.

— Фактор ремонта предприятий сложился с другими факторами. Так что, если запрет будет временным, он может внести свой вклад в стабилизацию цен. По крайней мере удержать их дальнейший рост, — рассказал эксперт.

В дальнейшем данная мера, по словам Митраховича, не сможет быть «палочкой-выручалочкой», так как Россия экспортирует мало бензина и много «дизеля». При этом она может быть актуальной как временное решение на несколько недель — пока ремонтируются НПЗ, объяснил он.

Подробнее о возможных последствиях из-за ограничения экспорта бензина и других нефтепродуктов читайте в материале «Вечерней Москвы».

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