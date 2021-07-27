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Ухудшение качества и локальный дефицит: к чему приведет запрет экспорта бензина

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
Ухудшение качества и локальный дефицит: к чему приведет запрет экспорта бензина
Фото: Vladimir Antropov (c), 2016

Возможный запрет экспорта бензина из России позволит сдержать цены на внутреннем рынке, однако на постоянной основе данную меру вводить нежелательно, поскольку она приведет к негативным последствиям. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Активный рост цен

О подготовке решения о временном запрете экспорта бензина сообщили в Министерстве энергетики России. Его могут принять на основе динамики биржевого роста или падения цены топлива и насыщения рынка объемами. И, если не произойдет улучшения, решение об ограничениях поставок нефтепродуктов за рубеж будет принято.

Митрахович констатировал, что цены на бензин на внутреннем рынке действительно растут очень активно и это «напрягает общественное мнение», тем более в преддверии предстоящих сентябрьских выборов в Государственную думу. Причин для роста при этом несколько: растущий спрос на внутреннем рынке в сезон отпусков, а также ремонт нескольких нефтеперерабатывающих заводов.

— Фактор ремонта предприятий сложился с другими факторами. Так что, если запрет будет временным, он может внести свой вклад в стабилизацию цен. По крайней мере удержать их дальнейший рост. Но я считаю, что в дальнейшем эта мера не может рассматриваться как палочка-выручалочка, потому что бензина мы мало экспортируем. «Дизеля» — много. Рассчитывать на то, что запрет кардинально изменит ситуацию, нельзя. Но как временное решение, пока несколько недель продолжается ремонт НПЗ, это актуально, — отметил эксперт.

Инвестиции в модернизацию

В целом Митрахович считает, что ограничивать экспорт бензина и других нефтепродуктов — плохо. Данная мера не стимулирует компании вкладываться в бизнес по переработке нефти. Они и сейчас не горят большим желанием это делать из-за особенностей налоговой системы.

— У нас налоговый маневр привел к росту налога на добычу полезных ископаемых, высокие акцизы на бензин, которые продолжают расти. Поэтому в условиях существующей налоговой системы переработка — не особенно выгодный вид бизнеса. А если мы заблокируем экспорт, то запретим компаниям еще и на этом зарабатывать. Они ответят тем, что не будут торопиться вкладываться в модернизацию НПЗ. А если отсутствуют вложения в модернизацию НПЗ, это приводит к отсроченному негативному эффекту. В дальнейшем будет хуже качество бензина и начнется его локальный дефицит, — предупредил специалист.

Одна из причин, по которой нефтяные компании сейчас хотят экспортировать бензин, — хорошая ситуация на рынке. Нефть и бензин стоят дорого. По словам Митраховича, поскольку для России нефть и все, что с ней связано, — ключевые важные товары для экспорта, нужно радоваться высоким ценам на них. Это дает нашей стране возможность зарабатывать больше денег.

Бизнес пугают

В свою очередь власти, с его точки зрения, должны принимать меры государственного регулирования и настройки налогов, чтобы благоприятная конъюнктура на внешнем рынке не приводила к рискам внутри страны.

Правда, эксперт не исключил и такого варианта развития событий, при котором решение о запрете экспорта бензина введено не будет. Если бы не фактор выборов, об этом бы и не было и разговора.

— Сейчас вполне возможно, что таким образом власти пытаются добровольно заставить компании зашить себе карман и отказаться от части доходов. Завтра речь пойдет про НАФТА, про «дизель» и так далее. Мы мазута, кстати, много экспортируем, США его закупают для своих НПЗ. Теоретически можно и его поставки за границу запретить. Впрочем, если часто пугать и не вводить меры, качество угрозы снижается, — резюмировал Митрахович.

Предположительно, запрет на экспорт бензина может вступить в силу уже на текущей неделе, если цена на нефтепродукты не будет снижаться. Также власти планируют обязать нефтяников реализовывать до 15 процентов бензина через биржевые торги. При этом в Минэнерго не хотят принимать решение в ущерб нефтяным компаниям и планируют применять рыночные механизмы для сдерживания стоимости нефтепродуктов, передает ТАСС.

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