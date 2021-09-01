«Авангард» победил столичный ЦСКА и завоевал Кубок открытия КХЛ

Фото: Официальный аккаунт ХК Авангард в Twitter

Хоккеисты омского «Авангарда» победили московский ЦСКА и выиграли Кубок открытия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом стало известно в среду, 1 сентября.

Матч состоялся на ледовой арене в подмосковной Балашихе и завершился со счетом 4:0 в пользу омичей. Авторами голов стали Петер Цегларик и Корбэн Найт, забросившие по две шайбы в ворота противника, которые защищал вратарь Шимон Грубец.

Кубок открытия КХЛ — главный трофей за победу в первом матче нового хоккейного сезона.

В субботу, 4 сентября, «Авангард» выйдет на лед против команды «Адмирал» из Владивостока, а ЦСКА сыграет против рижского клуба «Динамо».

В прошлом сезоне КХЛ омский «Авангард» стал обладателем главного трофея лиги — Кубка Гагарина. В решающем матче финальной серии плей-офф сибирский клуб обыграл ЦСКА со счетом 4:2.

В воскресенье, 29 августа, завершился четвертьфинальный поединок женского чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швейцарии. Встреча закончилась со счетом 3:2 — в пользу швейцарских спортсменок. В результате матча российская команда выбыла из соревнований.