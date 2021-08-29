Российские хоккеистки выбывают из чемпионата мира после поражения от Швейцарии

Фото: fhr.ru/Федерация хоккея России

Завершился четвертьфинальный поединок женского чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швейцарии. Окончательный счет встречи 3:2 в пользу швейцарских спортсменок.

Матч выдался упорный. В основное время команды победительниц не выявили — перед овертаймом счет на табло был 2:2. Две шайбы за отечественную сборную забросили Елизавета Роднова и Илона Маркова. В овертайме швейцаркам удалось забросить победную шайбу. Теперь они отправятся в полуфинал турнира.

В хоккее российским спорсменам дойти до финала не удалось, но за титул чемпиона мира смогут побороться отечественные пляжные футболисты. Они вышли в финал после тяжелого поединка с командой из Швейцарии, завершившегося серией пенальти. Завершающий матч турнира состоится в Москве, 29 августа, в 19:30. Против россиян будет играть команда из Японии, одолевшая в своем полуфинальном поединке сенегальцев.