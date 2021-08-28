Сборная России по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сборная России по пляжному футболу обыграла в полуфинале команду Швейцарии и вышла в финал домашнего чемпионата мира. Матч завершился со счетом 6:5 в пользу российских спортсменов.

Победу россиянам в полуфинальном сражении принесла серия пенальти.

Во втором полуфинальном матче встретятся Сенегал и Япония. С его победителем сборная России сразится за титул чемпиона.

26 августа прошел четвертьфинал ЧМ по пляжному футболу, в котором сборная России обыграла команду Испании со счетом 4:2.

До этого Сергей Собянин рассказал о подготовке к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве. По словам главы города, чемпионат по пляжному футболу можно по праву назвать «большим праздником спорта». Этот вид игры с мячом пользуется в городе популярностью. В период сложных эпидемиологических обстоятельств столица сделала все для обеспечения безопасности во время проведения данного турнира.