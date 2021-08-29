Япония победила Сенегал и сыграет в финале ЧМ по пляжному футболу с Россией

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В полуфинальном поединке чемпионата мира по пляжному футболу встретились команды из Японии и Сенегала. Итоговый счет встречи 5:2 в пользу японских спортсменов.

После уверенной победы над сенегальцами, азиатские футболисты отправляются в финальную часть турнира, где встретятся со сборной России, которая является еще и хозяйкой турнира.

Встреча состоится в Москве, 29 августа, в 19:30.

До этого российская сборная в тяжелом поединке сумела переиграть швейцарцев. До последнего не было ясно, кто победит. Исход встречи решила серия пенальти, после которой итоговый счет встречи составил 6:5 в пользу отечественной команды.

До этого Сергей Собянин рассказал о подготовке к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве. По словам главы города, чемпионат по пляжному футболу можно по праву назвать «большим праздником спорта». Этот вид игры с мячом пользуется в городе популярностью. В период сложных эпидемиологических обстоятельств столица сделала все для обеспечения безопасности во время проведения данного турнира.