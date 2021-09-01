Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждут глобальные перемены в сентябре

Виктория Сикерина

Общество
Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждут глобальные перемены в сентябре
Фото: Pexels

Астролог Лиана Жемчужная в среду, 1 сентября, рассказала, представителям каких знаков зодиака стоит ожидать глобальные изменения в жизни в сентябре текущего года.

По ее словам, крутой поворот судьбы произойдет у Раков в первом осеннем месяце. Представители этого знака зодиакального круга задумаются о жизненном предназначении и выбранной профессии. В результате они захотят сменить сферу деятельности. Лиана Жемчужная порекомендовала Ракам прислушаться к внутреннему голову.

Весы начнут сентябрь с чистого листа, из-за чего оставят все неудачи в летнем сезоне. Таких людей ожидают яркие чувства и эмоции. Астролог добавила, что в этом месяце весам следует быть еще более открытыми к новым знакомствам. Такие встречи могут повлечь глобальные изменения.

Лиана Жемчужная также предсказала Козерогам резкий жизненный поворот в сентябре. Представители этого знака зодиака окажутся в тяжелых ситуациях, из которых впоследствии вынесут важные уроки. При этом не исключена и возможность серьезного, судьбоносного выбора, передает издание «New Inform».

В среду, 1 сентября, победитель шоу «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа назвал пять знаков зодиака, с которыми тяжело построить гармоничные отношения. Он рассказал, к чему следует приготовиться тем, кто планирует связать жизнь с их представителями.

Читайте также:
советысентябрьГороскопы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Марина Аплетаева
Марина Аплетаева

Чем опасна фруктово-овощная диета

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Все мнения
О проекте