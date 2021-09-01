Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждут глобальные перемены в сентябре

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Астролог Лиана Жемчужная в среду, 1 сентября, рассказала, представителям каких знаков зодиака стоит ожидать глобальные изменения в жизни в сентябре текущего года.

По ее словам, крутой поворот судьбы произойдет у Раков в первом осеннем месяце. Представители этого знака зодиакального круга задумаются о жизненном предназначении и выбранной профессии. В результате они захотят сменить сферу деятельности. Лиана Жемчужная порекомендовала Ракам прислушаться к внутреннему голову.

Весы начнут сентябрь с чистого листа, из-за чего оставят все неудачи в летнем сезоне. Таких людей ожидают яркие чувства и эмоции. Астролог добавила, что в этом месяце весам следует быть еще более открытыми к новым знакомствам. Такие встречи могут повлечь глобальные изменения.

Лиана Жемчужная также предсказала Козерогам резкий жизненный поворот в сентябре. Представители этого знака зодиака окажутся в тяжелых ситуациях, из которых впоследствии вынесут важные уроки. При этом не исключена и возможность серьезного, судьбоносного выбора, передает издание «New Inform».

В среду, 1 сентября, победитель шоу «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа назвал пять знаков зодиака, с которыми тяжело построить гармоничные отношения. Он рассказал, к чему следует приготовиться тем, кто планирует связать жизнь с их представителями.