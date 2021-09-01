Мехди Вафа назвал знаки зодиака, с которыми труднее всего построить отношения

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Победитель шоу «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа назвал пять знаков зодиака, с которыми тяжело построить гармоничные отношения. Он рассказал, к чему следует приготовиться тем, кто планирует связать жизнь с их представителями.

Стрелец

Чтобы привязать его к себе, необходима верная тактика. Для него важны преданность, постоянство и спокойствие. Отсутствие хотя бы одного из этих качеств посеет в нем сомнения. Стрелец готов расстаться со своей свободой только в обмен на гарантии. У него хорошо развита интуиция, поэтому обмануть его не удастся.

Козерог

Если Козерога не устраивает партнер, то он легко может с ним расстаться — без скандалов и уговоров. У него нет потребности бороться за отношения, если он не видит в этом смысла. Чтобы Козерог пересмотрел свою позицию, нужно будет приложить много усилий.

Овен

Представитель данного знака тяготеет к крепким отношениям, но все портит его ревность. Если однажды Овен уже обжегся, то строить с ним отношения будет тяжело. Придется стать аккуратным в выборе друзей, знакомых и времяпрепровождений.

Скорпион

Правдолюбивый Скорпион требователен к себе и окружающим, в особенности — к близким. С ним предстоит выложиться на все 100 процентов. Однако в результате он вознаградит партнера крепким союзом, о котором его возлюбленный не пожалеет.

Лев

«Лишь бы с кем» — это не про него. Лев категоричен и требователен. Он верен своему слову, отдает отчет каждому поступку и ответственно подходит к выбору спутника жизни. Узами брака он свяжет себя только с тем, кто доказал свое право быть рядом, передает Пятый канал.

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