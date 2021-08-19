Астрологи назвали трех идеальных мужей по знаку зодиака
Астрологи уверены, что выбрать идеального спутника жизни можно по знаку зодиака. Они назвали трех представителей зодиакального круга, из которых получаются лучшие мужья.
Первыми в списке идеальных супругов стоят Тельцы. Эксперты отмечают, что представители знака отличаются трудолюбием, преданностью и порядочностью. Они способны хорошо обеспечивать семью, однако очень внимательно следят за бюджетом, поэтому нередко их могут упрекнуть в скупости и бережливости. Астрологи уверяют, если невеста не транжира, то брак Тельцом для нее станет идеальным.
Раки занимают вторую строчку списка. Представители этого знака чувствительны, эмоциональны, а также внимательны и вежливы. Благодаря этим ярким качествам они всегда готовы прийти на помощь возлюбленной и никогда не бросят ее наедине с бедой. Кроме того, Раки являются прирожденным семьянинами, они ценя общение с детьми. Из минусов — представители знака по натуре собственники и очень ревнивы, поэтому для построения семьи им подходят только верные и домашние избранницы.
Третьими в списке лучших мужей оказались Весы. Они миролюбивы и предпочитают решать семейные вопросы без скандалов. Они умеют контролировать свои эмоции и не отличаются импульсивностью. Зато Весы мудры и выстраивают отношения на принципах равенства и компромиссов. Представители этого знака предпочитают ухоженных женщин с хорошим чувством стиля, передает портал Femmie.
В августе победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, представительницы каких знаков зодиака проявляют себя как лучшие спутницы жизни.
Также экстрасенс Вафа назвал пять самых придирчивых женщин и требовательных мужчин по знаку зодиака.