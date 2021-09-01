Эксперт заявил, что отечественный «Суррогат» принесет России победу над США в Арктике

Фото: Минобороны РФ

Отечественные бесшумные подводные лодки и беспилотники способны принести РФ победу в противостоянии с США в зоне Арктики. Об этом в среду, 1 сентября, заявил капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

— Сейчас предполагается ожесточенная подводная борьба в Арктике, особенно с учетом того, что США объявили Арктику зоной своих интересов. Даже собираются строить ледоколы. С этой целью будет постоянное сближение подводных лодок, наших стратегических крейсеров, — сообщил он.

По мнению Дандыкина, новейшие подводные беспилотные аппараты «Суррогат» будут имитировать шум от подводных лодок, на который условные вражеские корабли реагировать и использовать оружие.

Беспилотники могут находиться в воде без подзарядки около двух недель, обладают хорошей маневренностью и их технологии, впоследствии, позволят отказаться от воздухонезависимых установок, считает он.

— По скрытности — это сопоставимо с атомными подводными лодками. Они даже тише атомных будут, потому что атомная лодка подразумевает работу механизмов. Это такой соревновательный процесс с США, в котором Россия держится на равных, а в некоторых моментах впереди, — отметил капитан в беседе с изданием «ПолитРоссия».

По его мнению, такие беспилотники должны нести дежурство во всех местах, где действуют российские подводные лодки.

Недавно американист назвал сроки вывода войск США с Ближнего Востока. О том, когда американцы покинут Сирию и Ирак, «Вечерняя Москва» узнала у доцента кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ, директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрия Рогулева.