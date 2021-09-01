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Минувшее лето в Подмосковье стало одним из самых жарких в истории

Михаил Алимов

Общество
Минувшее лето в Подмосковье стало одним из самых жарких в истории
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Лето в 2021 году стало вторым самым жарким за историю метеонаблюдений. Его начали вести в 2010 году.

В июне количество осадков было неравномерным и обильным. На ВДНХ, например, при норме в 75 миллиметров осадков выпало 63 миллиметра, а у РГАУ МСХА имени Тимирязева и МГУ их выпало сильно больше нормы — 142 миллиметра при норме в 79. Средняя температура в месяце была на 3,9 градуса выше нормы.

В июле она была на 4 градуса выше нормы. Кроме того, во втором летнем месяце было мало осадков — 43 миллиметра. Это меньше половины от нормы.

Август превысил климатическую норму по температуре и осадкам. В месяце выпало 110 миллиметров при норме в 77 миллиметров, а средняя температура была на 3,1 градуса выше обычной, передает РИАМО.

Недавно сообщалось, что более 20 дней температура в Москве летом превышала 30 градусов. В мае 2021 года было два аномально жарких дня, в июне — восемь, в июле — 11, в августе — два.

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