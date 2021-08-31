Температура выше 30 градусов держалась в Москве летом 23 дня

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Жаркая погода с температурой выше 30 градусов держалась в Москве 23 дня летом текущего года. Об этом во вторник, 31 августа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В мае 2021 года было два аномально жарких дня, в июне — восемь, в июле — 11, в августе — два. По словам синоптика, такое число жарких дней уступает только летним сезонам 2010 и 1972 годов.

Средняя дневная температура в июне составила 26,1 градуса тепла, в июле — 27,7 градуса тепла, в августе — 24,4 градуса тепла. Вильфанд отметил, что данные показатели свидетельствуют об очень высоких температурах. Ниже 20 градусов температура воздуха в Москве летом опускалась всего шесть раз.

Вильфанд добавил, что лето текущего года по всей стране было жарким.

— Вполне возможно, что в районе Новосибирска температура будет на одну десятую ниже нормы. Но еще должны пройти сутки. И, конечно, нужно будет корректировать все другие значения. Детальный анализ того, что произошло на территории нашей страны за август и все лето, появится несколько позже, — приводит ТАСС слова синоптика.

Похолодание до 15 градусов прогнозируется в Московском регионе на этой неделе. Уже в среду температура воздуха будет в пределах 15–18 градусов. Во второй половине недели температура продолжит понижаться и в выходные достигнет показателя в 10–12 градусов. Также ожидается, что пройдут кратковременные дожди.

Диетолог-нутрициолог Ирина Лизун назвала осенние продукты, которые позволят укрепить иммунитет во время холодов. По ее словам, следует добавить в рацион клюкву и бруснику, которые содержат множество полезных разнообразных витаминов и микроэлементов.