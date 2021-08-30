Похолодание до 15 градусов прогнозируется в Московском регионе на этой неделе

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

На этой неделе в Москву и область придет холодный атмосферный фронт, что приведет к похолоданию до 15 градусов выше нуля, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

— В понедельник и вторник температура воздуха в Московском регионе будет теплой и составит 23–25 градусов тепла. В среду погода резко изменится в сторону похолодания, но умеренно. Температура воздуха будет в пределах 15–18 градусов, — передает прогноз эксперта центра «Фобос» РИАМО.

По словам синоптика, во второй половине недели температура продолжит понижаться и в выходные достигнет показателя в 10–12 градусов. Также ожидается, что пройдут кратковременные дожди.

Ранее в «Фобосе» предсказали, что температура в ближайшие дни в центральной России упадет до 12 градусов, что на 5–7 градусов ниже нормы, а значит, ранний октябрьский холод придет раньше времени, вероятен снег. Тем не менее в последние дни августа горожане смогут насладиться летним теплом — температура превысит норму и достигнет 27 градусов.