Врач-диетолог назвала осенние продукты для укрепления иммунитета

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Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун рассказала о пользе клюквы и брусники. По ее словам, в этих осенних ягодах содержится много полезных компонентов, которые, в том числе, помогают укрепить иммунитет в преддверии холодов.

— В них довольно невысокое содержание сахара — не более 10 процентов, при этом они содержат большое количество органических кислот, которые очень полезны, разнообразных витаминов и микроэлементов. В частности, в клюкве витамина C иногда даже больше, чем в цитрусовых. Клюкву и бруснику используют как лечебные ягоды, в них огромное количество антиоксидантов, биофлавоноидов, они полезны для иммунитета, для сердечно-сосудистой системы, зрения, — сообщила специалист.

Врач отметила, что и клюква, и брусника могут долго храниться в свежем виде, что позволяет полностью сохранить их полезные свойства. В этом их отличие от фруктов, которые для длительного хранения необходимо не только термически обработать, но и добавить сахар.

Также Лизун добавила, что эти ягоды можно использовать и в кулинарии — с ними хорошо запекать мясо или птицу.

— Компоненты брусники или клюквы хорошо комбинируются с белком, стимулируют работу желудка, и за счет витамина С позволяют лучше усвоить железо, которое присутствует в мясе, — пояснила диетолог в интервью радио Sputnik.

Она сообщила, при запекании будет потеряно от 20 до 30 процентов полезных элементов брусники и клюквы, однако эти потери все равно будут гораздо меньше, чем, например, при варке варенья из тех же ягод.

Диетолог Гинзбург назвал продукты для укрепления иммунитета осенью. Кроме традиционных фруктов и овощей есть много другой еды, положительно влияющей на иммунитет в плохую погоду.