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Неадекватный мужчина угрожал детям пистолетом в центре Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Неадекватный мужчина угрожал детям пистолетом в центре Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Аптекарский переулок Карта всех событий

В центре столицы мужчина без причины начал угрожать проходившим мимо мальчикам и преследовать их. Позже его задержали. Об этом в среду, 1 сентября, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

— По данным следствия, вечером 31 августа 2021 года молодой человек, находясь в неадекватном состоянии вблизи жилого дома, расположенного в Аптекарском переулке, беспричинно достал предмет, похожий на пистолет, и начал высказывать угрозы проходившим мимо малолетним мальчикам. После чего, осуществлял их преследование, пока его действия не были пресечены прохожими, — рассказала она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Угроза убийством». Следствие будет добиваться для задержанного мужчины 1998 года рождения лишения свободы, передает агенство городских новостей «Москва».

Недавно «ВМ» писала, что неадекватный мужчина с ножом угрожал прохожим на юго-востоке Москвы. Сообщение о неадекватном мужчине с ножом в руках поступило в полицию в пятницу, 20 августа, в 13:00. Заявитель рассказал, что мужчина угрожает прохожим рядом с домом 137а на Самаркандском бульваре. Мужчину ранили прибывшие полицейские и задержали.

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