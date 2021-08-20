Неадекватный мужчина с ножом угрожал прохожим на юго-востоке Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Выхино-Жулебино, квартал Самаркандский Бульвар 137А Карта всех событий

Полиция обезвредила мужчину с ножом, который угрожал прохожим на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 20 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Сообщение о неадекватном мужчине с ножом в руках поступило в полицию в пятницу, 20 августа, в 13:00. Заявитель рассказал, что мужчина угрожает прохожим рядом с домом 137а на Самаркандском бульваре.

Приехав на место происшествия, полицейские несколько раз просили мужчину прекратить угрожать всем и сдаться. Однако словесные предупреждения не подействовали.

— При попытке задержания (мужчина — прим. «ВМ») повел себя агрессивно и угрожал ножом правоохранителям. Сотрудники полиции в соответствии с ФЗ «О полиции» применили табельное оружие. Злоумышленник получил ранения и был задержан, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Мужчине оказали первую помощь, а затем доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

Днем ранее в столице произошло разбойное нападение с ножом на магазин сладостей. Злоумышленник ограбил кондитерский магазин на улице Истры.

По словам администрации магазина, им нанесен ущерб на 3,5 тысячи рублей.