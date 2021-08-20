Неизвестный ограбил кондитерский магазин на северо-востоке Москвы

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Искры Карта всех событий

На северо-востоке столицы мужчина с ножом похитил из магазина кондитерские изделия. Об этом в пятницу, 20 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел днем 19 августа в магазине на улице Искры. Злоумышленник взял в торговом зале желанную продукцию и поспешил скрыться, но сотрудники магазина перегородили ему выход. Тогда грабитель достал нож и стал угрожать им расправой. Последние были вынуждены отступить, позволив преступнику уйти.

По словам администрации магазина, им нанесен ущерб на 3,5 тысячи рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленника ищут.

Трагический случай разбойного нападения произошел 12 августа в жилом доме на Каширском шоссе. Двое мужчин ворвались в квартиру к москвичу, ограбили и сильно избили его. От полученных травм житель столицы скончался на месте.