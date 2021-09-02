Около четверти россиян после пандемии отказались вести детей в школу

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Россияне после пандемии коронавируса решили не отбрасывать дистанционное обучение — 24 процента опрошенных в текущем году перевели ребенка на дистант, 16 процентов выбрали вариант с гибридным обучением, когда ребенок часть занятий посещает очно, а часть проходит онлайн. Полностью перейти на онлайн-образование решились 4 процента, а еще 3 выбрали домашнее обучение, говорится в исследовании онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, медицинской компании «Инвитро» и исследовательского агентства Tiburon Research.

В опросе участвовали более тысячи родителей из разных городов России с детьми среднего, младшего и старшего школьного возрастов.

Большая часть опрошенных опасается, что их ребенок заразиться коронавирусом в школе.

— С эпидемиологической точки зрения во время продолжающейся пандемии, онлайн-образование несет еще и «медицинские» преимущества. Мы прекрасно понимаем, что львиную долю реально работающих противоэпидемических мероприятий (маски, дистанцирование, частая обработка рук и т.д.) в школе соблюсти невозможно или крайне сложно, — рассказал врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Для современных детей онлайн-образование — это норма. Многие из них занимаются доплнительно таким образом. Сложнее всего сейчас старшеклассникам, которым необходимо готовиться к ЕГЭ, передают «Известия».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что дистанционное обучение могут ввести в отдельных классах столичных школ, если все родителя обучающихся там детей подпишут соответствующее заявление.