Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 сентября

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве и области в четверг, 2 сентября, ожидается до плюс 17 градусов и облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

— Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части ложбины. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура в Москве достигнет 14-16 градусов тепла, по области до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба, — говорится в сообщении.

В Москве воздух прогреется не выше плюс 14-16 градусов, ожидается осенняя погода. Ночью температура составит 11-13 градусов выше ноля. Синоптики предупреждают — в такую погоду могут обостриться некоторые болезни у метеозависимых людей. В том числе болезнями легких, суставов и прочими.

До этого синоптики рассказали москвичам о похолодании в выходные 4 и 5 сентября. Столбики термометров в Москве опустятся до отметки 7–12 градусов тепла в эти дни. Первые заморозки ожидаются в столице в начале следующей недели. Тогда температура воздуха опустится до 0–5 градусов тепла.