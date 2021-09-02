Петр Бирюков: В преддверии Дня города Москву украсят флагами и декоративными конструкциями

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства украсят Москву в преддверии Дня города флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— Центральными элементами украшения города станут флаги и флаговые конструкции, установленные на перилах главных московских мостов, вдоль основных магистралей, на площадях возле вокзалов и въездах в город, — отметил Петр Бирюков. — Ключевым элементом концепции украшения станет слово «Москва» и цифра 874 — именно столько лет исполняется в этом году столице.

Заместитель мэра рассказал, что на мостах, у станций метро, вокзалов и ТПУ разместят более 2 тыс. флагов. Они украсят Крымский, Новоарбатский, Большой Устьинский, Бородинский, Большой Каменный, Большой Москворецкий и другие мосты.

Флаговые конструкции появятся на территории аэропорта «Внуково», Восточного вокзала, возле ключевых транспортно-пересадочных узлов.

— Всего установят свыше 3,2 тыс. декоративных конструкций и 1 тыс. поздравительных плакатов, которые разместят на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах. На плакатах можно будет увидеть знаковые места Москвы — Большой театр, Триумфальную арку, Московский планетарий, главное здание МГУ, — подчеркнул Петр Бирюков.

Особое внимание будет уделено пешеходным зонам на Бульварном кольце — их украсят цветочными арками и установят световые лайтбоксы.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что дополнительно для украшения Москвы ко Дню города ничего не закупалось.

— Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен. Ранее был сформирован достаточный запас объемно-декоративных конструкций, позволяющий обеспечить украшение города, — пояснил Петр Бирюков.

Архитектурно-художественная подсветка зданий 11 и 12 сентября будет работать в праздничном режиме. На цифровых билбордах и медиафасадах домов-книжек и домов №8 и №28 на Новом Арбате, здании Центрального телеграфа будут транслировать красочные видеоролики, посвященные Москве.