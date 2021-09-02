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Министр труда назвал размер маткапитала в 2022 году в России

Анастасия Волоснова

Общество
Министр труда назвал размер маткапитала в 2022 году в России
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

В следующем году размер материнского капитала составит более 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей на второго ребенка. Об этом в четверг, 2 сентября, рассказал глава Минтруда Антон Котяков в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, материнский капитал с 1 января 2021 года составляет 483,8 тысячи рублей на первого ребенка. На второго ребенка его размер достигает 639,4 тысячи рублей.

— В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго ребенка, — отметил Котятков.

Он напомнил, что до этого при получении материнского капитала на первого ребенка размер доплаты на второго составлял 161 772 рубля, пишет РИА Новости.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2–4 сентября. Мероприятие проводят на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

До этого Минтруд сообщил, что Россия приблизилась к доковидным показателям занятости. Число предложений в региональных службах занятости также увеличилось. За шесть месяцев объем предложения вырос на 25 процентов — до 2,1 миллиона позиций. Больше всего востребованы, по данным Минтруда, квалифицированные рабочие в областях строительства, транспорта и промышленности — более 460 тысяч вакансий.

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