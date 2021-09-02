Ростуризм запустит продажи кешбэка на период с 15 января по конец апреля

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Ростуризм планирует до конца текущего года запустить зимнего этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Об этом рассказала в четверг, 2 сентября, глава ведомства Зарина Догузова в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Данные программы будут рассчитаны на период с 15 января по конец апреля. Догузова объяснила, что в 2020 году программы кешбэка будет распространяться только на низкий сезон. Новогодние праздники и летний период не включат в акции с кешбэком.

— Ориентировочно — с 15 января по конец апреля. И с 1 октября по середину декабря. Это примерные окна поездок. Период с мая по сентябрь как высокий туристический сезон по программе кешбэка стимулировать не планируется, — сообщила Догузова, которую цитирует РИА Новости

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября. Мероприятие проводят на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

До этого Ростуризм продлил до середины сентября окно продаж в рамках программы туристического кешбэка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 31 августа.

В речные и морские круизы, как уточнили в ведомстве, россияне могут поехать с 1 сентября и до окончания навигации. Продление окна позволит отправиться в путешествие примерно 100 тысячам туристов, в результате чего отрасль получит более двух миллиардов рублей дополнительного дохода.