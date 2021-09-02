Медалисты зимней Олимпиады в Пекине получат по четыре миллиона рублей

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Российские медалисты зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине получат те же призы, что и победители летних Игр в Токио. Об этом рассказал в четверг, 2 августа, министр спорта России Олег Матыцин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он добавил, что у спортивного руководства «единый подход» в отношении Олимпийских игр разных сезонов.

— У нас в этом вопросе единый подход, поэтому цифры за медали на зимней Олимпиаде будут те же, что и на летней. Четыре миллиона рублей за золото, 2,5 миллиона – за серебро и 1,7 миллиона за бронзу, — отметил Матыцин в интервью РИА Новости.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября. Мероприятие проводят на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Летняя Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходила с 23 июля по 8 августа. В ней приняли участие почти 19 тысяч спортсменов из разных стран. От России на Олимпиаде выступали 335 спортсменов. Талисманами команды стали Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

Российская сборная заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр. В активе команды 71 медаль — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых.

На ОИ российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. Россиянам было запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучала музыка Петра Чайковского вместо гимна.