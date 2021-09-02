Наталья Сергунина рассказала о развитии столичного благотворительного сервиса

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Количество фондов в московском благотворительном сервисе выросло до 50. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, юбилейным участником стал фонд «Движение вверх», помогающий тяжелобольным детям.

Столичный благотворительный сервис создали в октябре 2020 года. В настоящий момент он действует на сайте mos.ru и в мобильном приложении «Моя Москва».

— Менее чем за год к сервису присоединилось 50 фондов. Количество его пользователей уже превышает 12,3 тысячи. В общей сложности они сделали более 24 тысяч адресных пожертвований на благотворительность. Средняя сумма одного перевода — примерно 286 рублей, — отметила Наталья Сергунина.

На сервисе представлены благотворительные фонды, занимающиеся лечением детей и взрослых, помогающие малообеспеченным и оказавшимся в тяжелых жизненных условиях людям, а также бездомным животным.

Также заммэра Москвы рассказала о проделанной за год работе и успешных результатах сервиса. Например, фонд «Мелодия жизни» собрал средства для реабилитации шестилетней Аглаи, которая страдает сенсоневральной тугоухостью четвертой степени. Девочке сделали операцию, благодаря которой к ней вернулся слух. Однако еще остались сложности в понимании речи и произношении, что исправит курс реабилитации.

Фонд «Дари еду» занимается продовольственной помощью. На собранные пожертвования организация закупила около 500 обедов и развезла их нуждающимся.

При этом и бездомные животные не остались в стороне. Фонд «Котодетки» оказал помощь приюту «Искра», в котором проживают 150 собак и 50 кошек. Организация закупила специализированное техническое оборудования для введения лекарственных препаратов и полезных веществ.

Сделать пожертвование возможно на сайте mos.ru, сервисе «Мои платежи» или с помощью мобильного приложения «Москва».

В понедельник, 30 августа, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова рассказала, что с начала года НКО воспользовались услугами коворкинг-центров в Москве свыше пяти тысяч раз.