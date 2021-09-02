Песков заявил, что странам Прибалтики не стоит бояться России

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У прибалтийских стран нет оснований бояться действий России. Об этом рассказал в четверг, 2 сентября, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его мнению, страх, который испытывают Эстония, Латвия и Литва, не является обоснованным.

— Россия настроена на конструктивное взаимодействие, — отметил Песков, которого цитирует News.ru.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова объяснила, за что Киев обиделся на Таллин. Так, Киев обиделся на заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украина не готова стать членом ЕС.

По словам Захаровой, Кальюлайд после участия в «Крымской платформе» дала интервью, в котором заявила, что Украина в настоящее время не выполняет критерии членства и сможет их достичь лишь в течение 20 лет.