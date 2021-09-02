Вассерман рассказал, как можно распределить выросшие прибыли Сбербанка

Фото: Из личного архива Анатолия Вассермана

Небывалый рост прибыли продемонстрировали российские банки за первое полугодие 2021 года. Об этом говорится в международной банковской отчетности. Больше всего увеличилась чистая прибыль у Сбербанка - в 2,2 раза (до 629,8 млрд руб.). Самый незначительный рост показал Райффайзенбанк — на 0,27% (до 18,9 млрд руб).

Политический аналитик, эрудит Анатолий Вассерман предложил детально просчитать, как выгоднее и логичнее всего распорядиться дивидендами Сбербанка.

— Ведь государство, помимо всего прочего, должно отвечать и за создание многих структур. Дивиденды принесут большую пользу всей стране, если будут потрачены на какие-то разумно выбранные общегосударственные нужды, — сказал Вассерман.

Вассерман также напомнил свою позицию о «потерянных россиянами в начале 90-х годов вкладах». Эрудит резко высказался по этому вопросу, пояснив, что «государству давно нужно начать платить по счетам» и принять закон, который позволит компенсировать сгоревшие в инфляции накопления россиян.

— Если сами вкладчики не вернут свои семейные накопления, то это сделают их родственники, — добавил Вассерман.