Диетолог дала офисным работникам советы по похудению

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Желающие избавиться от лишнего веса офисные работники должны следить за количеством съеденного во время обеда. Об этом рассказала диетолог Анна Белоусова.

По ее словам, при работе из офиса человек долгое время находится в сидячем положении, делая кратковременное движение лишь во время перерывов на обед. Во время обеда сотрудники обычно съедают весь комплект блюд, пояснила Белоусова.

Она подчеркнула, что при низком расходе энергии такой объем съеденной пищи может негативно отразиться на фигуре.

— Если мы заботимся о своей фигуре, то не стоит съедать комплексный обед полностью. Мы можем выбрать салат и к нему напиток или второе блюдо и напиток. То есть за счет количества блюд мы сократим калорийную нагрузку, — цитирует ФАН рекомендации диетолога.

До этого диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с «Вечерней Москвой» раскрыла опасность яблочной диеты. Она считает, что диета, состоящая из одних яблок и воды, является однообразной, а это всегда плохо. Из-за такого рациона организм не будет получать все необходимые микроэлементы. Также от яблочной диеты могут обостриться гастрит и панкреатит, а у здорового человека она вызовет дискомфорт и постоянное чувство голода.