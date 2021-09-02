Народный календарь. Чего нельзя делать 3 сентября, чтобы избежать беды

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3 сентября Православная церковь почитает память Фаддея — апостола от семидесяти, еврея по происхождению, родившегося в городе Эдессе (Сирия). Еще 3 сентября почитается память мученицы Вассы и ее чад, мучеников Агапия, Писта и Феогния.

Не вытирайте в этот день лампы от пыли, в противном случае в вашей жизни наступит плохой период, который принесет лишь одни беды и разочарования.

Запрещается также слушать советы других людей. Говорят, что они будут ошибочны. Лучше 3 сентября прислушиваться к своей интуиции. Старайтесь не тратить слишком много денег в этот день. Разбрасывание деньгами в третий день сентября приведет к нищете, экономия денег позволяет приумножить их. От похода в гости в третий день сентября также лучше воздержаться.

Незамужние представительницы прекрасного пола должны сидеть в этот день дома. Известно, что мимо жилища таких дам может пройти красивый юноша, который возьмет их в жены.

Не носите вещи темных цветов: если верить приметам, у вас начнутся сложности в отношениях с любимым человеком.

Приметы погоды:

Если на Фаддея ясно, то еще четыре недели будет стоять теплая и солнечная погода.

По ветру судили о погоде на ближайшее время: северный — похолодает, южный — к теплу, восточный — к солнечной погоде, западный — к дождю.

Много желудей уродилось к этому дню — на Рождество будет много снега.

Много паутины — к теплу.

Праздники и памятные даты:

День окончания Второй мировой войны

До 2020 года эта дата отмечалась 2 сентября, согласно Федеральному закону «О внесении изменений в статью 1(1) Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России»» от 23 июля 2010 года. Но в апреле 2020 года в данный закон были внесены изменения, согласно которым празднование было перенесено на 3 сентября.

Изменение даты, по мнению российских политиков, инициировавших этот перенос, направлено на «сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества».

День солидарности в борьбе с терроризмом

Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом.

Эта памятная дата установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1–3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли более трехсот человек, среди них 186 детей.

Сегодня, вспоминая жертв Беслана и Буденновска, захвата театрального центра на Дубровке, взрывов в жилых домах в Москве, Буйнакске и Волгодонске и всех террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, россияне едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму — как национальному, так и международному, не допустить разрастания этого преступного безумия.

День открытия уникальности ДНК

Химическое вещество ДНК, о котором знает любой современный школьник, долгое время воспринималось учеными как аккумулятор фосфора в организме, а об остальных функциях стало известно гораздо позже. Впервые ДНК была идентифицирована в 1868 году Иоганном Фридрихом Мишером и получила название нуклеин, а позднее — нуклеиновая кислота. О ее уникальности как носителя генной информации стало известно только после экспериментов Освальда Эвери, Колина Маклауда и Маклина Маккарти (1944 год).

3 сентября 1984 года генетик Алек Джеффриз смог раскрыть уникальность и неповторимость ДНК, назвав ее цепочки «генетическими отпечатками». Это стало первым шагом развития генетической дактилоскопии. Поэтому Днем открытия уникальности ДНК принято считать именно 3 сентября.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 3 сентября, чтобы избежать беды

События:

Состоялась коронация императора Николая I

В 1819 году император Александр I сообщил брату и его жене, что наследник престола великий князь Константин Павлович намерен отречься от своего права, поэтому наследником предстоит стать Николаю как следующему по старшинству брату.

3 сентября 1826 года Николай I был венчан на царство. По словам Александра Герцена, правление Николая «торжественно открылось виселицами». Восстание декабристов настолько потрясло и испугало императора, что он стал считать враждебными любые проявления свободомыслия.

«Россия на пороге революции, но клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне остается дыхание жизни…». Эти слова вместили в себя всю программу его царствования.

Состоялось бракосочетание Александра Грибоедова и 15-летней Нины Чавчавадзе

3 сентября 1828 года в Сионском соборе в Тифлисе (ныне город Тбилиси) состоялось бракосочетание Александра Грибоедова и 15-летней Нины Чавчавадзе, дочери друга Грибоедова, поэта, генерал-майора, князя Александра Чавчавадзе.

Иерей записал в церковной книге: «Полномочный министр в Персии Его императорского Величества статский советник и Кавалер Александр Сергеевич Грибоедов вступил в законный брак с девицею Ниною, дочерью генерал-майора князя Александра Чавчавадзева…».

В момент венчания Грибоедов был болен лихорадкой, она трепала его так сильно, что он уронил обручальное кольцо, сказав, что «это дурное предзнаменование». Несколько месяцев спустя он был зверски убит в Тегеране. Жена пережила его почти на 30 лет, так и оставшись безутешной вдовой.

День рождения бюстгальтера

Первый патент на изобретение бюстгальтера под названием Caresse Crosby был выдан 3 сентября 1914 года американке Мэри Фелпс Якоб. Отказавшись от жесткого корсета, она начала использовать конструкцию из двух платков и ленты. Все женщины в это время носили корсеты, и поначалу «бесспинный лифчик» успеха не имел.

Но предприимчивый муж изобретательницы, служивший в корсетной фирме, предложил своим хозяевам новинку, и те оказались провидцами, приобретя у Мэри патент за 1500 долларов. Это были приличные по тем временам деньги — за 260 долларов тогда можно было купить автомобиль.

В 1920-е годы бюстгальтер все еще по старинке называли мягким корсетом, а в России — «бюстодержателем». Обычно его шили из корсетных тканей — мадаполама, дамаста, атласа. В 1930-е годы эмигрантка из России Ида Розенталь основала в Соединенных Штатах вместе с мужем предприятие, где впервые стали производить бюстгальтеры с чашечками разных размеров и эластичными бретельками.

Родились:

1844 — Софья Толстая, русская писательница, биограф, супруга Л. Н. Толстого.

1941 — Сергей Довлатов, советский и американский писатель, публицист.

1965 — Чарли Шин (урожд. Карлос Ирвин Эстевес), американский актер, сценарист, обладатель премии «Золотой глобус».

1972 — Лика Стар (наст. имя Лика Павлова), советская и российская певица, диджей, музыкальный продюсер.

Именины отмечают: Рафаил, Александр, Корнилий, Павел, Игнатий, Марфа, Фаддей.