Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дни японской культуры «О’Мацури!» пройдут в Библиотеке иностранной литературы

Ольга Маркова

Развлечения
Дни японской культуры «О’Мацури!» пройдут в Библиотеке иностранной литературы
Фото: Денис Кондратьев / Вечерняя Москва

Библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино с 6 по 9 сентября приглашает москвичей и гостей города на фестиваль «О’Мацури!», который пройдет в рамках Дней японской культуры.

Мастера разных искусств и танцев из Японии привезут на фестиваль частичку национального праздника Мацури, научат обычаям и поделятся культурой своих предков. В программе фестиваля мастер-классы, выставки, культурные события.

В день открытия фестиваля гости библиотеки смогут принять участие в мастер-классах по каллиграфии, увидеть спектакль «Когда ты остров», выставку «Хасэгава Такеджиро: уникальные японские издания XIX века» и анимацию Манабу Химэды.

На следующий день, 7 сентября, посетителей ждут мастер-классы по живописи тушью Суми-э и по вышиванию шаров Тэмари, экскурсия по выставке «Хасэгава Такеджиро: уникальные японские издания XIX века», лекции по туризму в Японии и о японских иллюстрированных книгах для детей, открытие выставки иллюстраций к японской сказке «За рукавичками» и экспозиции «47 ронинов».

8 сентября гостям продемонстрируют Икебану, проведут мастер-классы по Икебане и лекции «Хонкаку-детектив: о своеобразии остросюжетной прозы Японии» и «Прогулки по японскому календарю — 24 сезона вслед за солнцем». Вечером пройдет концерт «Японская музыка: традиционная, народная, современная».

В завершающий день фестиваля состоятся лекции о традиционном театре в Японии, спектакль «Макото» и показ анимации Манабу Химэды.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте библиотеки.

Читайте также:
БиблиотекиФестивалиспектакли
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Марина Аплетаева
Марина Аплетаева

Чем опасна фруктово-овощная диета

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Все мнения
О проекте