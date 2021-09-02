Дни японской культуры «О’Мацури!» пройдут в Библиотеке иностранной литературы

Фото: Денис Кондратьев / Вечерняя Москва

Библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино с 6 по 9 сентября приглашает москвичей и гостей города на фестиваль «О’Мацури!», который пройдет в рамках Дней японской культуры.

Мастера разных искусств и танцев из Японии привезут на фестиваль частичку национального праздника Мацури, научат обычаям и поделятся культурой своих предков. В программе фестиваля мастер-классы, выставки, культурные события.

В день открытия фестиваля гости библиотеки смогут принять участие в мастер-классах по каллиграфии, увидеть спектакль «Когда ты остров», выставку «Хасэгава Такеджиро: уникальные японские издания XIX века» и анимацию Манабу Химэды.

На следующий день, 7 сентября, посетителей ждут мастер-классы по живописи тушью Суми-э и по вышиванию шаров Тэмари, экскурсия по выставке «Хасэгава Такеджиро: уникальные японские издания XIX века», лекции по туризму в Японии и о японских иллюстрированных книгах для детей, открытие выставки иллюстраций к японской сказке «За рукавичками» и экспозиции «47 ронинов».

8 сентября гостям продемонстрируют Икебану, проведут мастер-классы по Икебане и лекции «Хонкаку-детектив: о своеобразии остросюжетной прозы Японии» и «Прогулки по японскому календарю — 24 сезона вслед за солнцем». Вечером пройдет концерт «Японская музыка: традиционная, народная, современная».

В завершающий день фестиваля состоятся лекции о традиционном театре в Японии, спектакль «Макото» и показ анимации Манабу Химэды.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте библиотеки.