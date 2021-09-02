АТОР назвала популярные у россиян направления для зимнего отдыха

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Летом у россиян пользуются особым спросом курорты на морском побережье, а зимой — горнолыжные. Чаще всего граждане выбирают для путешествий Краснодарский край, Домбай, Архыз, а также экскурсионные туры в Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Ростуризм планирует до конца текущего года запустить зимний этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Данные программы будут рассчитаны на период с 15 января по конец апреля. В следующем году программа будет работать только в низком сезоне — новогодние праздники и летний период под ее действие не подпадут. До этого Ростуризм продлил до середины сентября окно продаж в рамках программы туристического кешбэка.

По словам Горина, программа очень нужная для россиян и будет пользоваться популярностью. Период для путешествий после новогодних праздников — отличное время не только для активного отдыха, но и для экскурсионного, «палитра путешествий самая разнообразная».

— Для горных лыж, для экскурсионного туризма — прекрасный период. Как правило, в программе участвуют все регионы России... Для зимнего отдыха россияне выбирают Краснодарский край, потому что там горнолыжная история, а также Домбай, Архыз, Шерегеш. Популярны Казань, Нижний Новгород, Карелия, Санкт-Петербург, — отметил Горин.

Также он подчеркнул, что при планировании зимнего отдыха заранее, есть возможность хорошо сэкономить на отдыхе. Для этого до старта продаж желательно определиться с форматом и местом путешествия, а после начала действия программы приобретать тур согласно правилам акции с кешбэком.

— Самые высокие цены — на Новый год. А межсезонье — невысокий сезон, цены ниже, и здесь преимущество в том, что кешбэк поможет сэкономить. Цены на отдых динамические, они не регулируются, все зависит от спроса. Как только открывается окно продаж, выбираем свой тур, заранее планируем поездки. Это получается выгоднее, потому что есть скидка на путешествие и скидка по кешбэку, — заключил собеседник издания.