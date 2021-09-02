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Две выставки открылись в галерее-мастерской «Варшавка»

Ольга Маркова

Развлечения
Две выставки открылись в галерее-мастерской «Варшавка»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Галерея-мастерская «Варшавка» объединения «Выставочные залы Москвы» в сентябре представляет две новые выставки.

Первая из них — «След во времени» — демонстрирует оригинальные коллажи художника Олега Грачева. Автор создает изображения известных поэтов и писателей «по крупицам». Выставка представляет собой калейдоскоп ассоциаций, связанных с тем или иным деятелем культуры.

Помимо серии портретов, на выставке представлена инсталляция «Глашатаи», где каждый писатель предстает как глашатай своего времени.

Вторая выставка — «Прогулка по Москве» — принадлежит кисти художницы Екатерины Пермяковой. Ее работы выполнены в жанре городского пейзажа.

Посетители на выставке не увидят парадных видов Кремля или Собора Василия Блаженного. Картины художницы — правдивые изображения старой Москвы. Ей удалось отобразить архитектурные особенности города. На картинах соседствуют княжеское, дворянское, купеческое и советское прошлое. Именно эти контрасты, подчеркнутые автором, создают неповторимый облик Москвы.

Выставки открыты с 1 по 30 сентября, сообщается на сайте галереи.

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