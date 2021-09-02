Путин поручил создать автоматическое субсидирование авиабилетов для жителей ДФО

Фото: Администрация президента РФ

В России создадут систему субсидирования авиабилетов для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом в четверг, 2 сентября, рассказал президент России Владимир Путин на совещании по развитию ДФО.

По его словам, вопрос субсидируемых авиабилетов нужно постоянно контролировать.

— Все граждане РФ — все мы проживаем в одной стране. И нам нужно, безусловно, обеспечить связанность территории и свободное передвижение граждан страны по ее регионам. Поэтому нужно создать систему автоматического субсидирования, — отметил Путин.

Он уточнил, что субсидированные билеты должны организовать для жителей всех дальневосточных регионов в течение всего года. При этом нельзя допускать в России ситуацию, при которой невозможно воспользоваться авиабилетами по субсидированному тарифу в ДФО, подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что самолеты должны летать по тем направлениям, которые нужны гражданам. При этом цена билетов должна соответствовать покупательной способности россиян, заявил президент, пишет РИА Новости.

2 сентября сообщили, что Ростуризм планирует до конца текущего года запустить зимний этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств.

Данные программы будут рассчитаны на период с 15 января по конец апреля. Догузова объяснила, что в 2022 году программы кешбэка будут распространяться только на низкий сезон. Новогодние праздники и летний период не включат в акции с кешбэком.