Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин поручил создать автоматическое субсидирование авиабилетов для жителей ДФО

Анастасия Волоснова

Общество
Путин поручил создать автоматическое субсидирование авиабилетов для жителей ДФО
Фото: Администрация президента РФ

В России создадут систему субсидирования авиабилетов для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом в четверг, 2 сентября, рассказал президент России Владимир Путин на совещании по развитию ДФО.

По его словам, вопрос субсидируемых авиабилетов нужно постоянно контролировать.

— Все граждане РФ — все мы проживаем в одной стране. И нам нужно, безусловно, обеспечить связанность территории и свободное передвижение граждан страны по ее регионам. Поэтому нужно создать систему автоматического субсидирования, — отметил Путин.

Он уточнил, что субсидированные билеты должны организовать для жителей всех дальневосточных регионов в течение всего года. При этом нельзя допускать в России ситуацию, при которой невозможно воспользоваться авиабилетами по субсидированному тарифу в ДФО, подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что самолеты должны летать по тем направлениям, которые нужны гражданам. При этом цена билетов должна соответствовать покупательной способности россиян, заявил президент, пишет РИА Новости.

2 сентября сообщили, что Ростуризм планирует до конца текущего года запустить зимний этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств.

Данные программы будут рассчитаны на период с 15 января по конец апреля. Догузова объяснила, что в 2022 году программы кешбэка будут распространяться только на низкий сезон. Новогодние праздники и летний период не включат в акции с кешбэком.

Читайте также:
Владимир Путинбилетсубсидии
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Марина Аплетаева
Марина Аплетаева

Чем опасна фруктово-овощная диета

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Все мнения
О проекте