Фестиваль «Мой край, задумчивый и нежный» пройдет в музее Есенина

Фото: Официальный сайт ЦППК

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина 11 сентября приглашает посетителей на XXI Межрегиональный фестиваль современного изобразительного искусства «Мой край, задумчивый и нежный». В этом году форум посвящен 126-й годовщине со дня рождения поэта.

Участие в фестивале примут художники из Рязанской области и соседних регионов. В течение дня на берегу Оки они будут работать над своими полотнами. По итогам фестивальной программы на территории музея-заповедника состоится выставка творческих работ и награждение победителей.

Гостей праздника ждут мастер-классы по лепке и росписи глиняной игрушки, народные игры.

Завершит мероприятие концерт песенно-инструментального ансамбля «Радуница» под руководством заслуженного деятеля искусств России Александра Ермакова.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте музея.

Московский государственный музей С. А. Есенина 11 и 12 сентября зовет жителей и гостей столицы на праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города. Посетители смогут проникнуться атмосферой города, духом творчества и лирикой великого поэта. Откроет программу пешеходная экскурсия «На московских изогнутых улицах» по переулкам города около музея С. А. Есенина. А по вечерам поклонников творчества поэта ждет открытый микрофон, во время которого каждый сможет прочитать любимые стихи и послушать истории о столице Серебряного века.