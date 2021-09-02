«Пронзительная и неподдельная»: Шуфутинский рассказал, как написал песню про 3 сентября

Фото: «Москва 24» / Антон Вылегжанин

3 сентября — день, который в народе называют Шуфутиновым. Причина тому — знаменитая песня «Третье сентября», которую исполняет Михаил Шуфутинский. Певец рассказал «Вечерней Москве», как создавалась знаменитая композиция.

Он пояснил, что в каждой песне должно быть такое, что его тронет и порадует.

—Что касается песни «Третье сентября», она записана и спета впервые в 1993 году и любима до сих пор. Люди почти на каждом концерте просят исполнить, — поделился воспоминаниями Шуфутинский.

Певец добавил, что песня не автобиографична, но эта композиция с отличными стихами, музыкой и исполнением.

— Она очень пронзительная и неподдельная, в ней много чувств. Я спел ее так, как почувствовал, — уточнил Шуфутинский.

«Вечерка» так поговорила с певцом о вкусах молодежи, современной музыке и подражателях. В рубрике «Неформат» знаменитость предстанет перед читателями «Вечерки» с новой и непривычной для них стороны.