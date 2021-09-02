Михаил Шуфутинский: Я спел ее, как чувствовал

Фото: ИЗ личного архива Михаила Шуфутинского

Наши корреспонденты любят задавать звездам неожиданные вопросы, которые волнуют каждого из нас. В рубрике «Неформат» знаменитости предстанут перед читателями «Вечерки» с новой и непривычной для них стороны.

3 сентября — день, который в народе называют Шуфутиновым. Причина тому — знаменитая песня «Третье сентября», которую исполняет Михаил Шуфутинский. Накануне «Вечерка» поговорила с певцом об этой композиции, а также о вкусах молодежи, современной музыке и подражателях.

— Михаил Захарович, песню «Третье сентября» можно назвать одной из самых ярких в вашем репертуаре?

— Не мне об этом судить. У меня было очень много хороших песен, просто некоторые из них не донесены радиостанциями или телевидением — меня «закрывали» на разных каналах. То, что успело дойти до людей, то дошло. Что касается песни «Третье сентября», она записана и спета впервые в 1993 году и любима до сих пор. Люди почти на каждом концерте просят исполнить.

Я ее очень люблю и с удовольствием пою. Но у меня есть много и других композиций, которые я полюбил с самого первого звука. Иначе их бы не записал. Что-то в песне должно быть такое, что меня тронет и порадует, тогда я ею занимаюсь.

— А что вас тронуло в песне «Третье сентября»?

— Она очень пронзительная и неподдельная, в ней много чувств. Я спел ее так, как почувствовал.

— Эта песня автобиографична?

— Нет. Это просто композиция с отличными стихами, музыкой и исполнением. Совпали все три компонента, и получилось такое удачное произведение. Как вы относитесь к тому, когда слышите, что эстрада сегодня безголосая? Наличие голоса как такового свойственно любому человеку, даже если он не певец. Безголосых не бывает.

Каждый имеет в своих руках голос как инструмент — его воздействия на людей. И то, как он этим инструментом пользуется, ровно настолько он хорош или плох. Имею в виду, в плане профессионализма. Так что совсем не обязательно иметь скрипку Страдивари, чтобы потрясающе сыграть на ней скрипичный концерт. В целом сегодняшняя эстрада мне нравится.

— Но ведь мы видим так много похожих друг на друга исполнителей и групп.

— Я думаю, что так было всегда. Существовали группы и исполнители, любимые народом, и были вокруг еще те, кто пытался быть похожим на кого-либо. Подражали всем — и «Битлз», и «Роллинг Стоунз», и с нашими певцами и вокально-инструментальными ансамблями происходило такое же. А сейчас тем более мы видим такое, потому что музыка стала проще, как-то индустриальнее, что ли.

Многие песни затачиваются под электронный формат. Молодежь сегодня говорит немножко на другом языке. Даже русский язык у них чуть иной. Мы воспитывались в старой школе — нас учили правильно говорить по-русски. Поэтому не все нам понятно и не со всем мы можем согласиться, но раз это существует, значит, так должно быть. И ничего сделать невозможно. Вероятно, такое сегодня время и тенденция. Нам просто надо пытаться понять, что они хотят сказать. Не у всех все получается.

— Как вы относитесь, например, к шоу «Голос»?

— Как к культурной программе, рассчитанной для целого поколения людей, потому что там выявляют таланты. Другой вопрос, что они исполняют. В большинстве поют западные песни, повторяя в точности исполнение оригинала. Это все вторично и мне не нравится. Но в целом программа очень полезна, потому что появляются новые имена, которые потом создают шедевры. Мы их слушаем и восхищаемся.

Фото: shufutinsky.ru

— А вы какой музыке отдаете предпочтение?

— Любой. Нравится та, которая хорошо написана и отлично звучит. И очень важно, чтобы в ней присутствовала какая-то самобытность, человеческие чувства. Но есть музыка и другая. Например, танцевальная. Она тоже хороша, а порой и бездарна. Это зависит от того, кто ее написал и как. Вдруг вспыхивает какая-то яркая звезда, и блистает на небосклоне очень долго. А бывает, человек дошел до какого-то определенного среднего уровня, на нем и остался.

— Нужно ли иметь артистам, выходящим сегодня на сцену, музыкальное образование?

— Любое образование лучше иметь, чем не иметь. Ведь тебя обучают важным вещам, которыми ты хочешь овладеть, учат правильно делать какие-то шаги, чтобы не делать больших ошибок. Можно, конечно, быть самоучкой, но пробелы в практике все-таки будут, и человек может совершать ошибки.

Поэтому если у человека есть образование — это здорово. Есть и самородки, которые не учились, но у них есть такой талант, который они, выразив однажды, стали эталоном для многих других людей.

— Насколько важны слова в песнях? В некоторых композициях смысла ведь нет никакого...

— Я считаю, что это должны быть не слова, а стихи. Возможно, мнение устаревшее. Сегодня многие берут и просто подгоняют рифму — одно слово к другому, и на этом все. А в стихах есть смысл. Они рассказывают нам о многих тонкостях, о человеческих отношениях, о душе, о природе, о культуре, о любви. Музыка требует стихов. Хотя порой она просто со словами становится популярной, потому что сочетание этих слов может быть очень простое, все запомнили и повторяют, как попугаи, одно и то же.

— А какая публика сейчас у вас?

— Разных возрастов и приходит много молодежи. Несколько произведений, которые записаны 15–20 лет назад, популярны по сей день.

— Два года назад вы записали дуэт с рэпером ST (Александром Степановым. — «МВ»). Несколько неожиданно...

— Впечатления у меня остались самые хорошие. Александр Степанов — человек талантливый, очень образованный, сочиняет великолепные стихи, в которых есть глубокий смысл и содержание. Композиция, им предложенная, мне очень понравилась.

Дуэт дело сложное. Этим нужно заниматься тогда, когда у обоих исполнителей есть какая-то общая тема, о чем они хотят сказать. В данном случае ST рассказывал о любви двух молодых людей, а я, подводя итог, говорил следующее: «Счастье любит тишину». Эта композиция так и называется.

— Что поклонники могут ожидать от вас в будущем?

— Как только появятся какие-то новые творческие идеи, вы об этом обязательно узнаете. Сейчас из-за пандемии переносятся многие концерты. Но будем надеяться, что все-таки мы победим.

Фото: Москва 24 / Антон Вылегжанин

ДОСЬЕ

Михаил Шуфутинский родился 13 апреля 1948 года в Москве. Окончил музыкальную школу по классу баяна и Московское музыкальное училище имени М. М. Ипполитова-Иванова по специальностям «дирижер», «хормейстер», «преподаватель музыки и пения». В 2013 году получил почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Лауреат премий «Шансон года».

Виновата борода

Михаил Шуфутинский руководил вокально-инструментальным ансамблем «Лейся, песня». Его коллектив собирал стадионы, дворцы спорта, пластинки расходились миллионными тиражами, но он оказался не в фаворе у властей. Ансамбль ни разу не показали по телевизору и не выпускали за границу, даже в Болгарию. И все потому, что Шуфутинский носил бороду. А с ней на портретах и в документальной хронике на советском телеэкране могли появляться только три человека: Ленин, Маркс и Энгельс. Остальным — нельзя. Якобы это не соответствовало образу строителя коммунизма.

О кино и мультиках

За свою карьеру Михаил Шуфутинский два раза снялся в большом кино. В 1984 году он сыграл эпизодическую роль певца в русской группе в фильме режиссера Пола Мазурски «Москва на Гудзоне» — о жизни советских эмигрантов в США. Песня артиста «Марджанджа» вошла в саундтрек криминального боевика 2008 года «Кодекс вора». А в 2012 году голосом певца в российском дубляже говорил король Фергус, персонаж диснеевского мультфильма «Храбрая сердцем».

Рекордсмен

Михаил Шуфутинский установил своеобразный музыкальный рекорд. Он 18 лет подряд становился обладателем премии «Шансон года». В 2002 году он впервые удостоился этой престижной премии за песни «Аленка», «Наколочка» и «Тополя». К тому времени он успел выпустить 20 альбомов!

Самый нескандальный

Если проследить за жизнью Михаила Шуфутинского, несложно заметить, что с ним не связано даже маломальского скандала — большая редкость в современном шоу-бизнесе. Певец утверждает, что все сплетни и слухи распространяют о себе сами артисты, а он же — принципиальный противник такой шумихи вокруг себя.

Учился с Примадонной

В параллельной группе Музыкального училища имени Ипполитова-Иванова по специальности «дирижер-хоровик» вместе с Шуфутинским училась Примадонна нашей эстрады Алла Пугачева.