Олег Леонов: Каждый московский двор заслуживает особого подхода к озеленению

Фото: Александр Иванов

Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов встретился с представителями Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и Префектуры ЦАО, а также городскими активистами. Леонов утверждает, что людям надо дать возможность влиять на озеленение своих районов.

— Сегодня мы пришли к общему выводу, как устранить недопонимание между активистами и государственными органами в вопросе озеленения. Важно вовлекать граждан в этот процесс. Необходимо провести специализированное обучение жителей, во-первых, политике озеленения, объяснить им правила и существующие ограничения по высадке того или иного насаждения. Во-вторых, провести практические занятия. Граждане должны понимать, что, где и когда можно сажать в городских дворах и как правильно ухаживать за растениями в условиях городской среды, — прокомментировал Олег Леонов.

Олег Леонов отметил, что местные жители часто рассказывают о конфликтах по вопросам озеленения между гражданами и властью. По мнению москвичей, городские службы не всегда действуют гибко: например, из-за плотной посадки деревьев в окна перестаёт поступать солнечный свет. Не всегда учитываются пожелания жителей по количеству зеленых насаждений.

Инициативу Олега Леонова о направленном обучении москвичей правилам озеленения поддержали представители Департамента, отметив, что готовы точечно разбираться с каждым двором, изучая его особенности и предпочтения жителей.

Леонов уверен, что городским властям это так же выгодно: город получит заинтересованных и мотивированных жителей, которые смогут сами ухаживать за своими растениями во дворе.

Депутат Пресненского совета депутатов Анатолий Юшин, комментируя инициативу Леонова, подчеркнул, что жители Москвы должны иметь возможность влиять на застройку и прокладку магистралей. Что касается вопроса озеленения, то Юшин отметил.

— Москве нужно радикально больше зелени, мы тонем в бетоне и асфальте. На мой взгляд, это очевидно и никакие точечные голосования здесь не нужны, — сказал он.