Андрей Бочкарев: Лечебно-диагностический комплекс для ИКБ №1 готов на 40 процентов

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Готовность лечебно-диагностического комплекса на территории «Инфекционной клинической больницы №1» составляет 40 процентов, в нем начался монтаж лифтов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Работы по строительству инфекционного лечебно-диагностического комплекса на территории Инфекционной клинической больницы №1 на Волоколамском шоссе продвигаются хорошими темпами: в настоящий момент общую строительную готовность объекта мы оцениваем в 40 процентов, — рассказал заммэра.

Он отметил, что в настоящее время строители монтируют лифтовое оборудование, вентилируемые фасады и светопрозрачные конструкции, также продолжают работы по устройству внутренних инженерных сетей и перегородок.

Новый комплекс больницы будет включать три отдельно стоящих корпуса, которые объединят подземные пространства и надземные переходы. Благодаря им сотрудники больницы и пациенты смогут перемещаться по учреждению, не выходя на улицу. В комплексе разместятся лечебная, хирургическая, диагностическая и акушерско-гинекологическая службы. После окончания строительства прилегающую территорию озеленят и благоустроят.