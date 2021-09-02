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Наклейки в московском метро помогут потерявшимся детям

Марьяна Шевцова

Город
Наклейки в московском метро помогут потерявшимся детям
Фото: Московский метрополитен

Московский метрополитен совместно с Фондом «Поиск пропавших детей» запустил проект, который поможет детям и родителям быстро найти друг друга.

На всех станциях столичного метро и Московского центрального кольца теперь размещены специальные наклейки с героями мультиков. Если ребенок потерялся, ему нужно подойти к такому стикеру. Сотрудники подземки увидят на камерах, что малыш один, и помогут ему найти родителей.

— Традиционно с сентября увеличивается пассажиропоток, значит, растет и риск потерять ребенка в толпе, — отметила заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова. — Поэтому мы очень просим всех родителей рассказать детям о таких наклейках, чтобы они знали, куда идти, если потеряются в метро.

Стикеры также предупреждают детей, что с чужими людьми никуда нельзя уходить.

Наклейки в московском метро помогут потерявшимся детямФото: Московский метрополитен

В Фонде «Поиск пропавших детей» добавили, что только в этом году в столичную полицию было подано более пяти тысяч заявлений о пропавших детях.

— Очень здорово, что город заботится о безопасности своих маленьких пассажиров, — подчеркнул президент фонда Дмитрий Второв.

Он напомнил, что в метро лучше всего держать ребенка за руку, а в толпе дети должны идти впереди взрослых.

Если же вы потеряли ребенка в городе, нужно незамедлительно обратиться в полицию, позвонив по номеру 102 (с мобильного). Также подключите к поискам волонтеров. Горячая бесплатная линия фонда «Поиск пропавших детей» 8 (800) 30-112-01.

— Мы поможем расклеить ориентировки, опросить жителей, распространить информацию в интернете и многое другое. Все поиски ведем совместно с полицией и Следственным комитетом, — отметил Дмитрий Второв.

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