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Сергей Собянин рассказал о реализации программы «Мой район» на западе Москвы

Анастасия Колоскова

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Сергей Собянин рассказал о реализации программы «Мой район» на западе Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Западный административный округ Карта всех событий

Новые проекты благоустройства будут реализовывать на западе столицы в рамках программы «Мой район». Об этом в четверг, 2 сентября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, в Можайском районе в настоящее время ведутся работы по благоустройству большого квартала между улицами Говорова и Барвихинская. Здесь специалисты приводят в порядок территорию школы № 1400, парк «Дубки» и дворы.

— На детских и спортивных площадках будут установлены оригинальные горки, лазалки, качели и тренажеры. На площадках тихого отдыха поставим столики для игры в шахматы. Приведем в порядок пешеходные маршруты — с учетом требований безбарьерной среды, — сообщил глава города в личном блоге.

Сергей Собянин рассказал о реализации программы «Мой район» на западе МосквыФото: сайт мэра Москвы Сергея Собянина

По словам мэра, в парке «Дубки» отремонтируют сцену и площадки для отдыха.

В районе Крылатское будут реализованы два интересных проекта.

Один из них — в популярном у горожан сквере у библиотеки имени Ахматовой на улице Крылатские Холмы, где по праздникам проводятся концерты и развлекательные мероприятия на открытой сцене, которая после реконструкции станет более красивой и удобной. Строители уже приступили к ее монтажу.

Сергей Собянин рассказал о реализации программы «Мой район» на западе МосквыФото: сайт мэра Москвы Сергея Собянина

— Заодно обновляем детские площадки для малышей. А в самом сквере отремонтируем газоны и высадим более 630 кустарников – сирень, кизильник, чубушник, гортензию и спирею, — отметил Сергей Собянин.

Он добавил, что второй проект благоустройства в районе коснется жилого квартала между Рубежным проездом и Крылатской улицей. Здесь появятся новые пешеходные маршруты, площадки для отдыха, новые скамейки и цветники.

Ряд детских площадок уже отремонтирован и уже осваивается маленькими жильцами.

Также в районе, по словам мэра, будет оборудован современный спортивный кластер на территории школы №1133. Он будет включать беговые дорожки, футбольное поле, баскетбольную площадку и игровые зоны.

— В Кунцево обновляем дворы в 18 микрорайоне между улицами Ярцевская, Партизанская, Молодогвардейская, Маршала Сергеева. И продолжаем комплексное благоустройство и озеленение территории рядом с храмом иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет» в Рублево, — рассказал глава города.

Он отметил, что в прилегающем к храму сквере еще в 2018 году проложили дорожки и обновили освещение, а также оборудовали зоны тихого отдыха и детскую площадку. В этом же году здесь будут созданы дорожки для спуска и прогулок по берегу Москвы-реки с пикниковыми зонами, смотровыми площадками и пирсами.

Мэр столицы уточнил, что вдоль берега реки появится экотропа, а в центре нового парка разместятся зоны для отдыха с перголами и скейт-парк.

Сергей Собянин рассказал о реализации программы «Мой район» на западе МосквыФото: сайт мэра Москвы Сергея Собянина

— В Раменках приводим в порядок территорию рядом с новым зданием инспекций ФНС №29 и №36 по Москве (улица Мосфильмовская, 82А), которые ежедневно посещает около полутора тысяч человек, — поделился планами Сергей Собянин, отметив, что в настоящее время там существует потребность в парковочных местах, разворотной площадке для общественного транспорта и в качественных дорожках от остановок до здания налоговой.

Специалисты уже уложили на территории асфальт прокладывают тротуары.

Мэр сообщил, что благоустройство коснется и района Фили-Давыдково, где в зоне отдыха у Мазиловского пруда создадут теннисный корт.

До этого Сергей Собянин рассказал о нынешних задачах программы благоустройства всех районов столицы.

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