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«Историческая задача»: Путин призвал приумножить население Дальнего Востока

Иван Юминов

Общество
«Историческая задача»: Путин призвал приумножить население Дальнего Востока
Фото: Администрация президента РФ

Действующие меры поддержки Дальнего Востока недостаточны, так как оттуда продолжается отток населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 2 сентября.

— Делается много, согласен полностью, но пока все-таки недостаточно, если мы наблюдаем отток населения, — рассказал глава государства.

Темпы оттока людей из региона сократились, но не прекратились, добавил он. Если бы люди ощущали, что им хорошо на Дальнем Востоке, то они бы приезжали туда, а не уезжали, подчеркнул Путин.

Историческая задача заключается в том, чтобы сохранить количество людей там, а также приумножить. С этой целью, по словам главы государства, необходимо создавать рабочие места, обеспечить доходы людей, а также развивать производственные мощности.

Также Путин призвал пользоваться «немалыми» ресурсами, которые выделяются на данный момент, отмечает ТАСС.

2 сентября президент также рассказал, что для жителей Дальневосточного федерального округа создадут систему субсидирования авиабилетов. Он уточнил, что такие билеты должны организовать для жителей всех дальневосточных регионов в течение всего года.

При этом нельзя допускать в России ситуацию, при которой невозможно воспользоваться авиабилетами по субсидированному тарифу в округе, подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что самолеты должны летать по тем направлениям, которые нужны гражданам. При этом цена билетов должна соответствовать покупательной способности россиян, заключил он.

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