Иммунолог объяснил, почему привитым «Спутником V» будет проще путешествовать

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Шансы на путешествия по Европе выше у тех россиян, которые привиты или ревакцинированы «Спутником V», в случае его одобрения в ЕС и в ВОЗ. А вот граждане, которые получили дозу вакцины «Спутник Лайт», вряд ли смогут отправиться в подобные поездки. «Спутник V» и «Спутник Лайт» — разные препараты. А речь о признании ведется только по отношению к первому. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

На сегодняшний день пройти ревакцинацию против коронавируса можно несколькими препаратами. Например, «Спутником V», «Спутником Лайт», вакциной «КовиВак» или «ЭпиВакКорона». При этом ожидается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в скором времени одобрит «Спутник V», а также Европа откроет двери тем, кто привит и ревакцинирован этим препаратом. А вот тем, кто пройдет вакцинацию или ревакцинацию «Спутником Лайт», путешествовать туда, куда захочется, не получится.

— «Спутник Лайт» не подан для регистрации. С учетом того, что известно по похожим вакцинам, Johnson&Johnson, AstraZeneca, и по китайской вакцине CanSino, для первой вакцинации непереболевших «Спутник Лайт» не годится. Соответственно, вряд ли он будет подан на признание в ЕС и ВОЗ. С учетом этого и некоторых шансов, по крайней мере в ВОЗ, получить одобрение «Спутника V» в этом плане вакцинация и ревакцинация «Спутником V» выгоднее, — сказал Крючков.

Он отметил, что есть вероятность, что для взрослых и здоровых людей, которые уже переболели или ранее получили две дозы «Спутника V», в скором времени будет рекомендовано с медицинской точки зрения применение только одной дозы «Спутника Лайт». Но с регуляторной точки зрения ревакцинация «Спутником V» более выгодна для тех, кто планирует путешествовать в другие страны.