Рабочий умер после инцидента с экскаватором на стройке в Москве

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В результате инцидента с экскаватором на стройке в столице погиб рабочий. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 2 сентября.

— На строительном объекте на улице Рябиновой при производстве строительных работ экскаватор задел ковшом рабочего. В результате 63-летний мужчина погиб на месте, — рассказала представитель ведомства.

На место происшествия выехал заместитель Никулинского межрайонного прокурора Михаил Калгин. По факту инцидента проводится прокурорская проверка, заключила Нефедова.

31 августа сообщалось, что рабочий умер в Москве от удушья во время чистки казана. Погибшим оказался 20-летний уроженец Таджикистана.

Инцидент произошел на строительном объекте, расположенном на Летной улице, дом 41, где мужчина жил и работал. Для очистки казана он решил воспользоваться строительной болгаркой.

По словам источника «ВМ», рабочий обмотал вокруг шеи простыню, чтобы защитить себя от искр. В какой-то момент простыня зацепилась за вращающийся редуктор инструмента и сдавила шею рабочего. Последний не смог высвободиться и умер.