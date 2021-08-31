Рабочий в Москве случайно задушил себя во время чистки казана

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Россия, Москва, Лесная улица, 41 Карта всех событий

В столице рабочий умер от удушья во время чистки казана. Об этом во вторник, 31 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Погибшим оказался 20-летний рабочий из Таджикистана. Инцидент произошел днем 30 августа на строительном объекте, расположенном на Летной улице, дом 41, где мужчина жил и работал. Для очистки казана он решил воспользоваться строительной болгаркой.

По словам собеседника «ВМ», рабочий обмотал вокруг шеи простыню, чтобы защитить себя от искр. В какой-то момент простыня зацепилась за вращающийся редуктор инструмента и сдавила шею рабочего. Последний не смог высвободиться и умер.

Еще один трагический случай с рабочим на стройке произошел 2 августа. Мужчина упал со строительных лесов на объекте в районе Кутузовского проезда и погиб на месте. По словам представителя прокуратуры, рабочий упал с высоты примерно 12 метров.

В конце июля на строительном объекте, расположенном на западе Москвы, произошел похожий случай. Рабочий упал в шахту лифта с высоты 19-го этажа. От полученных травм 29-летний мужчина скончался на месте.