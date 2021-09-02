Россиянам рассказали, как поладить с шумными соседями

Кадр из фильма «Ликвидация»

Эксперты дали советы, как ужиться по соседству с людьми, которые становятся нарушителями покоя и сна.

По словам психолога-психотерапевта Олеси Маряевой, лучше всего попробовать решить вопрос с нерадивыми соседями мирно. Для этого можно прийти к ним с пирогом и попробовать поговорить. Вполне вероятно, они могут и не догадываться, что приносят беспокойство.

Если мирно договориться не получится, психолог порекомендовала сменить место жительства. Так удастся сохранить нервную систему и крепкий сон.

Правозащитники убеждены, что за покой в родных стенах нужно бороться.

— Если договориться по-доброму не получилось, то подключайте полицию, чтобы зафиксировать нарушение. Против любителей тревожить покой соседей может сработать коллективная жалоба с требованием о воздействии на нарушителей тишины и порядка. С ней можно обратиться в управляющую компанию либо ТСЖ, — цитирует юриста Евгению Квартальнову «Москва 24».

Иногда возмущение вызывает тот факт, что соседи не убирают на площадке или оставляют мешки со строительным мусором. В этом случае им нужно указать на нарушение пожарных и санитарных норм. Воздействовать на нарушителей можно, обратившись в управляющую компанию, пожарную инспекцию или Роспотребнадзор.

Иногда ужас на жильцов всего дома наводят собаки, чьи хозяева нарушают правила их содержания. С этим вопросом следует обратиться к участковому, а при его бездействии — подавать жалобу в прокуратуру.