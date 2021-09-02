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В столичных медицинских колледжах прошли первые учебные занятия

Анастасия Колоскова

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В столичных медицинских колледжах прошли первые учебные занятия
Фото: mos.ru

В столичные медицинские колледжи подали более 26 тысяч заявлений на поступление. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

— Профессии, связанные с медициной, становятся все более популярными среди молодежи. Это очень радует, ведь желание помогать другим — это не только необходимое требование для будущего врача или медсестры, но и важнейшее человеческое качество. Медицинские колледжи столицы предоставляют вчерашним школьникам все возможности для получения медицинской профессии, — рассказала заместитель руководителя департамента Елена Ефремова.

Она отметила, что в этом году было подано почти в два раза больше заявлений по сравнению с «доковидным» 2019 годом. При этом две трети заявлений поступили на специальность «Сестринское дело», уточнила Ефремова.

Около четверти абитуриентов выразили желание обучаться по специальности «Лечебное дело», а еще 5 процентов — «Лабораторная диагностика».

В настоящее время медицинские колледжи Москвы обучают по специальностям: лечебное дело, медицинская сестра/брат, фельдшер, акушерка, медицинский лабораторный техник, зубной техник и др. Выпускникам выдается диплом о среднем профессиональном (медицинском) образовании с присвоением квалификации, после чего они могут заниматься самостоятельной профессиональной деятельностью и будут востребованы в больницах, поликлиниках и других медицинских организациях.

Всего в столице работает пять медколледжей и Свято-Димитриевское училище сестер милосердия, учредителем которых является городской департамент. Ежегодно в них обучаются около 10 000 студентов. Срок обучения составляет 3-4 года в зависимости от выбранной специальности и формы обучения.

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