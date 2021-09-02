Сергей Левкин: Проектирование городской среды должно ориентироваться на поддержание ментального здоровья жителей

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Различные факторы городской среды нередко приводят к стрессу, депрессии и другим проблемам у жителей, которые усугубила пандемия коронавируса. Об этом заявил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Городская среда зачастую становится источником стресса и причиной развития психических расстройств у жителей. Это определяет необходимость планирования здоровых городских пространств с учетом потребностей жителей с ментальными расстройствами для включения их в городскую жизнь. В инклюзивных пространствах будет комфортно отдыхать и снимать стресс всем горожанам. На прошедшей лаборатории «MUF URBAN HEALTH. Город как лекарство» участники представили различные интервенции в городскую среду для поддержания психического здоровья жителей различных социальных и возрастных групп, — отметил он.

По словам Сергея Левкина, наиболее уязвимым оказывается психическое здоровье горожан с ограниченной мобильностью, пенсионеров и родителей с маленькими детьми, так как проектировка не всех населенных пунктов отвечает их потребностям. Испытывается нехватка пандусов и безбарьерных пешеходных переходов, а также инклюзивных общественных пространств. Из-за несоответствующих планировочных решений эти группы граждан не могут полноценно социализироваться и участвовать в городской жизни, что усугубляет проблемы с ментальным здоровьем.

В рамках Московского урбанистического форума, прошедшего 1–4 июля этого года в гибридном формате, на шоукейсе «Mental Health Kit. Практики психологической поддержки горожан» эксперты обсудили программы психологической поддержки жителей мегаполисов.