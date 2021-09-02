Сноуден предупредил владельцев смартфонов о просмотре личных данных

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Владельцам смартфонов угрожает опасность просмотра их личных данных производителями гаджетов. Об этом заявил бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден в четверг, 2 сентября.

— И даже если вы доверяете компании Apple... Как только Apple создаст прецедент, как только они с кем-нибудь это сделают, они утратят право говорить, что они никогда не будут это применять, — рассказал он.

Apple, по его словам, не сможет отказать правительствам Китая, Франции, США, Великобритании и России. Соединенные Штаты запускают технологию поиска данных в телефоне, но как только американская компания докажет, что может ознакомиться с содержанием файлов на смартфоне, то это станет серьезным нарушением приватности, подчеркнул Сноуден.

Корпорация в определенный момент может «перейти барьер» и начать искать политически и финансово «неудобные» моменты, уверен экс-сотрудник спецслужб. Технологический гигант планирует искать нелегальный контент на устройствах до того, как информация окажется на серверах, добавил он.

Компания облекает это в «красивые рассказы о безопасности», но есть четкая граница между тем, что находится в их собственности и в собственности людей, приводит слова Сноудена РИА Новости.

6 августа сообщалось, что Apple подтвердила запуск функции по проверке iPhone на наличие запрещенных снимков. Все операции обещают проводить внутри устройства, чтобы обеспечить конфиденциальность, однако при обнаружении нелегального контента Apple намерена передавать данные силовикам.

В частности, будут проверяться фото в поисках материалов с детской порнографией. Пока это коснется только американских пользователей.