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Сам расскажет: о чем нельзя спрашивать на первом свидании

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Сам расскажет: о чем нельзя спрашивать на первом свидании
Фото: pixabay.com

В условиях пандемии коронавируса россияне могут на первом свидании спрашивать о наличии прививок или ПЦР-теста. Такие вопросы, как и многие другие, под запретом. О правилах этикета в подобных ситуациях «Вечерней Москве» рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

— Не спрашивают на первом свидании и о возрасте, все же мы еще не собрались идти в ЗАГС. Где живешь, свое ли жилье, сколько зарабатываешь — тоже под запретом. Я проводила опрос в соцсетях, и очень большое количество девушек пожаловались, что мужчины у них в начале знакомства спрашивают, в каком районе они живут, центр ли это, есть ли авто и какое, своя ли квартира. Это жители мегаполисов в большей степени. Стоит помнить, что на первое свидание распространяются правила светского общения и в них есть список разрешенных и запрещенных тем, — отметила специалист.

К разрешенным темам Альбина Холгова отнесла беседы о погоде, природе, хобби, книгах и увлечениях. К запрещенным также стоит добавить негативные новости, темы денег и сексуального характера. Эксперт пояснила, что на первом свидании необходимо осторожно шутить. Колкие остроты вряд ли позитивно оценит малознакомый человек.

С тем, что бестактные вопросы — это первое, что нужно исключить на свидании, согласился и психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников. Как он сообщил «ВМ», к таким относятся нарушающие личные границы любопытства.

— Лучше на первом свидании задавать нейтральные вопросы — «какие отношения ты считаешь хорошими», «чего бы ты сейчас хотел(а) бы», «как ты выстраивал(а) отношения раньше», но без конкретики. То есть обозначить человеку, что он может на что-то не отвечать, если не хочет. Обычно люди сами идут на контакт в тех темах, которые для них допустимы. И нужно понимать, чего ты сам хочешь этим вопросом добиться, — сказал собеседник «ВМ».

Валентин Денисов-Мельников уточнил, что с помощью нейтральных вопросов можно узнать о мировоззрении человека, чего он хочет, каким видит будущие отношения. Таким образом получится создать о себе приятное первое впечатление и не попасть в неловкую ситуацию.

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