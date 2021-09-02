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Музеи Москвы бесплатно примут гостей в День города

Ольга Маркова

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Музеи Москвы бесплатно примут гостей в День города
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

День города Москвы отмечается 11 и 12 сентября. Традиционно музеи, находящиеся в подчинении столичного департамента культуры, в эти дни будут работать бесплатно.

Всего в списке значится 88 учреждений культуры. Во многих из них подготовлены специальные праздничные программы, включающие экскурсии, концерты, выставки, квесты, познавательные лекции и кинопоказы.

В список музеев с бесплатным входом, в частности, вошли Государственный Дарвиновский музей, Музей истории ГУЛАГа, «Дом на набережной», музей-панорама «Бородинская битва», Музей космонавтики, Государственный музей обороны Москвы, Государственный биологический музей имени Тимирязева, музеи-заповедники «Царицыно», «Коломенское», «Измайлово», «Кусково», музей А. С. Пушкина и его филиалы, Дом Гоголя, Дом-музей М. Цветаевой и многие другие.

С полным списком культурных учреждений, которые будут работать бесплатно, можно ознакомиться на официальном сайте мэра.

Посещение музеев будет осуществляться по предварительной регистрации в соответствии с графиком их работы.

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