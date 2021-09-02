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Профессор РАН Мажуга: Цифровизация высшего образования выходит в Москве на новый уровень

Павел Гриднев

Общество
Профессор РАН Мажуга: Цифровизация высшего образования выходит в Москве на новый уровень
Фото:Данил Головкин

Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга считает, что у студентов столичных вузов в каждым годом появляются новые современные способы освоения учебного материала, что позволяет повысить их квалификацию и получить необходимые навыки общения и коллективной работы.

— Вузы столицы постоянно работают над новыми форматами обучения, которые отражают самые современные тенденции мирового образования. Такой подход позволяет не только выпускать квалифицированные кадры, но и повышает эффективность процесса обучения в целом, делая его более увлекательным для студентов, — отметил Александр Мажуга.

Такие новые форматы не только предоставляют в распоряжение студентов структурированный по степени сложности материал, объемные теоретические и практические программы, но и улучшают уровень освоения цифровых технологий, что в конечном счете повышает эффективность обучения в целом.

Одним из примеров такого современного подхода может служить специальный тренажер, который создан для студентов высших учебных заведений финансово-экономических специальностей. Он помогает всем желающим получить знания и практические навыки в сфере инвестирования и финансирования проектов.

Интерактивный обучающий тренажер «Финансирование инвестиционного проекта» был разработан специалистами российского экономического университете имени Г.В. Плеханова, в его основе лежит деловая игра. В ходе этой игры для студентов моделируются определенные финансовые ситуации, разбирая которые, студенты обучаются оценивать инвестиционную привлекательность проектов и понимают механизмы финансирования. Также в ходе обучения студенты получают возможность развить коммуникативные и организаторские способности и учатся работать в команде, применяя полученные знание на практике.

Эксперт по делам молодежи Михаил Пономарев назвал внедрение современных технологий в образовании знаковым событием, которое окажет плодотворное влияние на всю экономику.

— Использование информационных технологий качественно повышает уровень организации образовательного процесса, — добавил он.

С точки зрения специалиста ООО «Оптик-Вижн» Михаила Мишарина, современные технологии могут сказаться на уровне преподавания, когда «основное внимание будет уделяться форме подачи материала, а его содержательное наполнение просто уйдет на второй план».В этом случае все может закончится снижением уровня получаемых студентам зданий, предупреждает Мишарин.

ШколыОбразованиецифровизация
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